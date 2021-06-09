Умерла звезда фильма "Три орешка для Золушки"

В среду, 9 июня, умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, исполнявшая главную роль в фильме "Три орешка для Золушки". Ей было 68 лет.

Об этом сообщает издание CNN Prima News со ссылкой на ее сына, Йозефа Абрама. Отмечается, что с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. Точная причина смерти артистки не раскрывается.

Что известно о знаменитости:

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, там же она и окончила театральное училище. Первый успех к ней пришел после съемок в ленте "Бабушка" по роману писательницы Божены Немцовой.

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В 1973 году она снялась в фильме "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. Картина принесла актрисе всенародную любовь. Шафранкова также снималась в таких лентах, как "Русалочка", "Праздник подснежников", "Принц и Вечерняя Звезда" и оскароносном "Коле" 1996 года выпуска.

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