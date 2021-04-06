Умер звезда сериала "Чернобыль"

На 55-м году жизни не стало известного британского актера Пола Риттера, который сыграл роль роль Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль". Причиной смерти стал рак мозга.

Агент знаменитости опубликовал сообщение о трагической вести, в котором говорится, что Пол умер в понедельник, 5 апреля. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С большой печалью мы вынуждены сказать, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он был очень талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с непревзойденным мастерством. Пол был невероятно умным, добрым и очень веселым. Мы будем по нему скучать", – говорится в сообщении.

В 2019 году на телеканале HBO вышел сериал "Чернобыль", в котором актер перевоплотился в заместителя главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова.

Но наибольшую известность Риттеру принесла роль Элдреда Уорпла в шестой части саги о Гарри Поттере.

Также актер играл во многих не менее известных лентах: "Квант милосердия" (2008 г.), телесериал "Большие надежды" (2012 г.), "Орел Девятого легиона" (2011 г.), "Инферно" (2016 г.). В 2012 году Риттер сыграл роль Пистоля в телесериале "Пустая корона" по хроникам Шекспира ("Генрих IV" часть 2 и "Генрих V"). В 2014 году исполнил главную роль в шпионском телесериале BBC "Игра".

Как сообщал OBOZREVATEL, умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Причиной смерти стал коронавирус.