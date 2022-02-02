Умерла выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

Умерла известная итальянская актриса Моника Витти. Сообщается, что звезда долгое время боролась с болезнью Альцгеймера, из-за которой 20 лет не появлялась на публике. К моменту смерти ей исполнилось 90 лет.

Об этом сообщил ее супруг Роберто Руссо. Его комментарий передал вице-премьер Италии Вальтер Вальтрони на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Роберто Руссо попросил меня передать, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с большим сожалением, болью и любовью", – говорится в заявлении.

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За последние 20 лет Витти не посещала светских мероприятий и торжеств, связанных с кино. Семья звезды кинематографа заботилась о ней и помогала бороться с болезнью.

Всемирное признание актриса получила после ролей в фильмах культового режиссера Микеланджело Антониони "Приключение" и "Затмение".

Жизненный путь Моники Витти

Знаменитость родилась 3 ноября 1931 г. в Риме, столице Италии. В детстве проявляла интерес к игре в театре и участвовала в любительских спектаклях, поэтому в 16 лет поступила в киноакадемию.

К 1953 году юная Витти уже добилась незаурядных успехов в театральной сфере, которые заметили такие известные драматурги, как Бертольд Брехт и Эжен Ионеско. Они неоднократно приглашали талантливую девушку поучаствовать в их постановках.

Кинодебют звезды состоялся в 1954 году, когда она снялась в комедии "Смейся! Смейся! Смейся", однако эта роль не принесла Витти успеха. Ситуация кардинально изменилась через три года, когда актриса познакомилась с выдающимся режиссером Микеланджело Антониони.

Позже у молодых людей закрутился роман, длившийся 10 лет.

Он пригласил красавицу сняться в 4 фильмах, среди которых "Приключение" и "Затмение", которые и принесли итальянке славу. Также артистка снялась в таких кинороботах, как "Тигры в губной помаде", "Модести блейз", "Танго ревности" и других.

В 1968 году Моника Витти была награждена призом за лучшую женскую роль в фильме Марио Моничелли "Девушка с пистолетом". При жизни она 5 раз получала премию "Давид ди Донателло" в аналогичной номинации.

В 1989 году звезда попробовала себя в роли режиссера фильма "Тайный скандал", после чего навсегда покинула кинематограф. Еще несколько лет итальянка продолжала работать в театре и на телевидении, пока болезнь не заставила ее закончить карьеру.

1995 на Венецианском фестивале ее заслуги перед кинематографом были отмечены "Золотым львом".

В последние годы жизни за актрисой ухаживал за ее муж-режиссер Роберт Руссо, с которым они познакомились в 1975 году, а поженились в 1995. Детей у супругов не было.

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