Умерла советская актриса, сыгравшая Мальвину в 'Приключениях Буратино'

В среду, 19 мая, на 54 году жизни скончалась Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советской киносказке "Приключения Буратино". Точная причина смерти пока неизвестна, но в 2018 году у знаменитости диагностировали рак.

Тогда кинозвезде сделали операцию, и она вернулась к обычной жизни. О печальном известии сообщил супруг актрисы – актер и журналист Алексей Войтюк на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сегодня не стало нашей Танюши... Помолитесь о ней", – написал Войтюк.

Родилась 8 апреля 1968 года. Отец возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР, мать работала диспетчером в аэропорту Внуково.

На роль Мальвины попала случайно. Ассистент режиссера фильма "Приключения Буратино" познакомилась с ней в поезде. Пройдя сложные кинопробы, Таня была утверждена на роль режиссером фильма Леонидом Нечаевым.

Инна Веткина, сценарист "Приключений Буратино", специально для Татьяны написала сценарий фильма "Про Красную Шапочку", но из-за сотрясения мозга незадолго до съемок Тане не разрешили сниматься в фильме. Вскоре ей пришлось сменить профессию. Татьяна окончила киноведческое отделение ВГИКа. Является членом Международной федерации журналистов.

В 2018 году у Татьяны диагностировали рак, после операции Таня вернулась к обычной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в среду, 12 мая, на 90-м году жизни не стало заслуженной артистки России Киры Крейлис-Петровой. Причина смерти не уточняется.