Умерла актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей"

В среду, 12 мая, на 90-м году жизни не стало заслуженной артистки России Киры Крейлис-Петровой. Причина смерти не уточняется.

Трагическая новость появилась на официальном сайте Александринского театра, где звезда работала более 30-ти лет. Дата и место прощания тоже пока не названы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Что известно о знаменитости:

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. За свою актерскую карьеру она успела сняться в таких известных фильмах и сериалах как "Улицы разбитых фонарей", "Русские страшилки" и "Вовочка".

Популярность и любовь зрителей Крейлис-Петрова получила после ролей Халиды ("Тринадцатый председатель", 1980), Еремеевны ("Недоросль", 1990), Феклы Ивановны, свахи ("Женитьба", 1998) и Шутихи ("Сказка о царе Салтане", 1999).

В кино Кира Крейлис-Петрова снималась с 1957 года. Она была талантливой комедийной актрисой и мастерски играла эпизодических персонажей. Появляясь в кадре на несколько секунд, она умела создавать многогранный комический образ, который всегда запоминался.

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