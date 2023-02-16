Умерла секс-символ 70-х Ракель Уэлч. Самые горячие фото звезды Playboy

В возрасте 82 лет умерла известная американская актриса и модель Ракель Уэлч, которую в 1970-х годах называли секс-символом и "самой желанной женщиной в мире". Сердце знаменитости остановилось 15 января вечером. Причиной стала непродолжительная болезнь.

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Об этом BBC сообщил менеджер Ракель. В последние дни с актрисой были ее родные. OBOZREVATEL решил вспомнить жизненный путь красавицы и ее самые горячие фото, которые с удовольствием просматривали читатели мужского глянца Playboy (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ракель Уэлч никогда не стремилась стать звездой кино. В 19 лет она начала выступать в театре, поскольку отличаясь исключительной артистичностью, но в планах звезды было стать ведущей прогноза погоды.

Впрочем, развод с первым мужем, переезд и воспитание двоих детей заставили артистку пересмотреть план жизни и принять участие в модельных показах. Талант и эффектная внешность быстро привели Ракель в Голливуд, где она с 1964 начала получать свои первые роли.

Актриса запомнилась своей ролью пещерной женщины в бикини в фильме "Миллион лет до нашей эры", а также добилась успеха в ленте "Фантастическое путешествие". Свой "Золотой глобус" Ракель получила за роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера: Подвески королевы".

Впрочем, Уэлч трудно было подобрать роль из-за ее сексуальности и красоты, поэтому впоследствии актриса решила изменить направление деятельности и начать сотрудничество с Playboy. Именно редакторы эротического журнала называли ее "самой желанной женщиной 1970-х".

Предлагаем посмотреть самые горячие фото звезды тех времен.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 11 января скончалась одна из "большой шестерки" супермоделей Татьяна Патиц. Звезде подиумов 90-х было всего 56 лет.

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