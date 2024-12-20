Умерла первая жена Жадана Светлана Олешко, с которой они прожили более 10 лет

19 декабря оборвалась жизнь первой жены украинского певца и писателя Сергея Жадана, основательницы харьковского театра "Арабески" Светланы Олешко. Бывшие супруги прожили вместе 12 лет.

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Печальное известие сообщил фронтмен группы "Жадан и собаки" на своей странице в Facebook. Он не рассекретил причины ухода в засветы своей бывшей избранницы.

"Вчера ушла из жизни Светлана Олешко – основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память", – написал Сергей Жадан.

Также трагическую новость подтвердил журналист и волонтер Евгений Климакин. В своих соцсетях он отметил, что сердце Светланы Олешко остановилось в Варшаве, куда она переехала после начала полномасштабной войны. Прощание с деятелем культуры состоится в понедельник, 23 декабря.

Следует отметить, что войну на Родине Светлана Олешко встретила в родном Харькове. Там она основала театр "Арабески", на сцене которого ставили множество спектаклей по произведениям авторов Расстрелянного возрождения. К тому же часто прибегала и к воспроизведению работ Сергея Жадана, ведь, несмотря на то, что они расстались довольно давно, смогли сохранить хорошие отношения.

О первых днях великой войны Олешко говорила: "Мы не изменили своих взглядов и мировосприятия. Просто точнее и ярче увидели какие-то детали. И я, например, совершенно четко поняла, что это маленькое помещение в центре Харькова – это лучшее место на земле. Украинцы повзрослели как нация. Я бы хотела сказать мировому сообществу, что украинцы просто прекрасны, и очень странно, что раньше этого никто не замечал. Страшнее всего в этой войне, что она совершенно бессмысленна и агрессор сам не знает чего он хочет".

Однако, несмотря на сильную любовь к родной Украине, первая жена Жадана все же уехала за границу из-за постоянных обстрелов Харькова. Там она продолжала свою творческую деятельность, пока ее сердце не остановилось.

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