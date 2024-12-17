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Умерла одна из самых известных испанских актрис Мариса Паредес, которую называли музой Педро Альмодовара

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
1,2 т.
Умерла одна из самых известных испанских актрис Мариса Паредес, которую называли музой Педро Альмодовара

На 79-м году жизни скончалась одна из самых знаковых актрис испанского кино – Мариса Передес. Звезда оставила насыщенную карьеру, сыграв на экране более 75 ролей.

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В частности, знаменитость вошла в историю кино благодаря сотрудничеству с режиссером Педро Альмодоваром – неоднократным призером Каннского кинофестиваля и членом Американской академии искусств. В работах художника она сыграла своих знаковых персонажей: примадонну Бекки Дель Парамо в "Таконе леханос" и писательницу Аманду Грис в "Цветке моего секрета". За последнюю роль она получила номинацию на премию "Гойи", говорится на официальном сайте испанской Академии кино.

Умерла одна из самых известных испанских актрис Мариса Паредес, которую называли музой Педро Альмодовара

Паредес училась в мадридской Школе драматического искусства и дебютировала в кино в 14 лет, снявшись в фильмах Хосе Осуны "Эта ночь тампо" и Хосе Марии Форке "091 полиция". В шестидесятых и семидесятых годах прошлого века она играла роли второго плана, а с приходом восьмидесятых и появлением "Первой оперы" Фернандо Труэбы закрепила свою карьеру. После участия в первом полнометражном кино Труэбы она также появилась в первых работах других выдающихся испанских кинорежиссеров, таких как Агусти Вильяронга.

Умерла одна из самых известных испанских актрис Мариса Паредес, которую называли музой Педро Альмодовара

Сотрудничество с Альмодоваром открыло Передес путь в международный кинематограф, где она принимала участие в таких фильмах, как "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, "Глубокое сердце" Артуро Рипштейна и "Шпилька дьявола" Гильермо дель Торо. С 2000 по 2003 год она была президентом Киноакадемии – института, отметившей в 2018 году ее почетной наградой "Гойя". "Эта профессия требует абсолютной строгости и серьезности. Нужны преданность, мужество, сила, чтобы не поддаваться унынию", – сказала Мариса в одном из интервью.

Несколько месяцев назад актриса приняла участие в "Мемориале испанского кино" с глубоким интервью о своей карьере. "Свобода, образование и культура являются фундаментальными для жизни людей. Это то, что остается. Искусство – это то, что остается", – сказала она.

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