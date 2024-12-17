Умерла одна из самых известных испанских актрис Мариса Паредес, которую называли музой Педро Альмодовара

На 79-м году жизни скончалась одна из самых знаковых актрис испанского кино – Мариса Передес. Звезда оставила насыщенную карьеру, сыграв на экране более 75 ролей.

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В частности, знаменитость вошла в историю кино благодаря сотрудничеству с режиссером Педро Альмодоваром – неоднократным призером Каннского кинофестиваля и членом Американской академии искусств. В работах художника она сыграла своих знаковых персонажей: примадонну Бекки Дель Парамо в "Таконе леханос" и писательницу Аманду Грис в "Цветке моего секрета". За последнюю роль она получила номинацию на премию "Гойи", говорится на официальном сайте испанской Академии кино.

Паредес училась в мадридской Школе драматического искусства и дебютировала в кино в 14 лет, снявшись в фильмах Хосе Осуны "Эта ночь тампо" и Хосе Марии Форке "091 полиция". В шестидесятых и семидесятых годах прошлого века она играла роли второго плана, а с приходом восьмидесятых и появлением "Первой оперы" Фернандо Труэбы закрепила свою карьеру. После участия в первом полнометражном кино Труэбы она также появилась в первых работах других выдающихся испанских кинорежиссеров, таких как Агусти Вильяронга.

Сотрудничество с Альмодоваром открыло Передес путь в международный кинематограф, где она принимала участие в таких фильмах, как "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, "Глубокое сердце" Артуро Рипштейна и "Шпилька дьявола" Гильермо дель Торо. С 2000 по 2003 год она была президентом Киноакадемии – института, отметившей в 2018 году ее почетной наградой "Гойя". "Эта профессия требует абсолютной строгости и серьезности. Нужны преданность, мужество, сила, чтобы не поддаваться унынию", – сказала Мариса в одном из интервью.

Несколько месяцев назад актриса приняла участие в "Мемориале испанского кино" с глубоким интервью о своей карьере. "Свобода, образование и культура являются фундаментальными для жизни людей. Это то, что остается. Искусство – это то, что остается", – сказала она.

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