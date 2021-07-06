Умерла легендарная итальянская певица Рафаэлла Карра

На 79-м году жизни не стало известной итальянской певицы, актрисы, танцовщицы и телеведущей Рафаэллы Карры. Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Режиссер Серджо Япино сообщил, что женщина умерла в одной из клиник Рима. Там она лечилась от болезни, которая "напала на ее тело, такое крошечное, но такое полное энергии", передает издание La Repubblica (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Она отправилась в лучший мир, где ее человечность, ее безошибочный смех и ее необычайный талант будут сиять вечно", – сказал мужчина.

Видео дня

Будущая знаменитость родилась в Болонье. В 1960 году она окончила Экспериментальный центр кинематографии в Риме.

После окончания учебы Карра снялась во многих фильмах: "Долгая ночь сорок третьего года", "Товарищи", "Челестина". Также актриса работала с Фрэнком Синатрой и Марчелло Мастроянни.

Настоящее полное имя звезды – Рафаэлла Мария Роберта Пеллони. Ее называли королевой итальянского телевидения и иконой итальянской музыки. Любовь зрителей и мировая популярность пришли к певице в 1970-1980-х годах, а ее композиция A far l'amore comincia tu стала настоящим хитом, заняв первые позиции в мировых хит-парадах.

Популярность в СССР

Советские телезрители познакомились с творчеством Карры 1 января 1979 года. Тогда ее выступление было показано на телевидении СССР в новогоднем выпуске программы "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады".

Пластинка исполнительницы "Поет Рафаэлла Карра" издавалась в СССР тиражом 2 тысячи экземпляров. Режиссер Евгений Гинзбург в 1981 году снял фильм "Рафаэлла Карра в Москве". Фильм состоял из клипов на популярные хиты. Видеоролик на клип Torna da me был снят в московском метро. Также артистка записала кавер на песню "Антошка".

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