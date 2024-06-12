Умерла легендарная французская певица Франсуаза Харди: 'идеальная женщина Мика Джаггера' боролась с раком 20 лет

Легендарная французская певица и актриса Франсуаза Харди скончалась в возрасте 80-ти лет после длительной борьбы с раком. Звезда, известная во всем мире своим хрустальным голосом и меланхолическими текстами, в течение двух десятилетий страдала различными типами заболеваний, включая лимфому.

Артистка даже хотела прибегнуть к эвтаназии, запрещенной во Франции, пишет The Daily Mail. Ужасную новость сообщил сын Харди Томас Дютронк на своей Instagram-странице.

Франсуаза стала известна в 18 лет благодаря своему первому хиту "Tous les Garcons et les Filles" ("Все ребята и девушки") в 1962 году и помогла основать стиль музыки йе-йе – культурное движение, вдохновленное поп-музыкой, охватившее британский и американский рок 1960-х годов.

Благодаря популярности она вошла в круг самых известных имен шоу-бизнеса того времени, общаясь, в частности, с Миком Джаггером и Бобом Диланом. Харди также работала с такими авторами песен, как Серж Генсбур, Патрик Модиано, Мишель Бергер и Кэтрин Лара.

Но ее жизнь не всегда была такой гламурной и счастливой. Франсуаза росла тревожным ребенком в послевоенном Париже с трудностями в семье. Она родилась в результате бурного романа между молодой женщиной и уже женатым мужчиной на двадцать лет старше ее: родители воспитывали ее отдельно – мать пропадала на работе, чтобы накопить хотя бы на еду, а отец редко наведывался, хотя и настаивал, чтобы Франсуаза посещала монастырскую школу.

Ее поздние годы были омрачены болезнью. Исполнительница была введена в искусственную ком, прежде чем ее жизнь была спасена новой формой химиотерапии. В конце своей жизни она стала поклонником эвтаназии, заявив, что для Франции было "негуманно" не легализовать эту противоречивую процедуру. "Дело врачей не выполнять каждую просьбу, а сокращать ненужные страдания от неизлечимой болезни с того момента, как она становится невыносимой", – сказала певица.

В одном из своих последних интервью перед смертью Франсуаза призналась, что единственный, кого ей будет не хватать, это ее сын: "Я думаю, прежде всего, об огромной скорби от того, что оставляю своего сына, что причиняю ему боль. Но я бы лучше умерла, чем долго терпеть невыносимые условия".

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