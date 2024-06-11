Названа вероятная причина смерти ведущего BBC Майкла Мосли, погибшего во время отдыха в Греции

Известный британский журналист и ведущий BBC доктор Майкл Мосли, который был найден мертвым на греческом острове после пятидневных поисков, вероятнее всего, умер от "теплового истощения". Такие предварительные выводы обнародовала полиция.

По словам правоохранителей, температура воздуха в Греции в день гибели ведущего достигала 40°C. 67-летний Майкл Мосли "сел и потерял сознание" во время прогулки по острову Сими. Его тело было найдено всего в 260 футах (около 80 метров) от курорта, пишет Daily Mail.

Первоначальное вскрытие, проведенное коронером Родоса Деспиной Неттеной, показало, что на теле Майкла Мосли не было найдено никаких признаков насильственной смерти, никакого "уголовного" элемента. Нет и следов от сильного падения, о чем говорилось ранее. Однако точная причина смерти еще не установлена. Для этого будут проведены дополнительные патологоанатомические экспертизы.

В отчете о вскрытии также сообщается, что известный британский ведущий скончался в тот день, когда его объявили в розыск.

Начальник полиции греческого острова Сими Димос Коцидарас сказал, что Майкл Мосли скончался от теплового удара. "Похоже, причиной смерти стало истощение в сильную жару после прогулки от пляжа Святого Николая до Айя-Марины", – предположил Коцидарас.

Полиция также исследует кадры из ресторана, на которых видно, как доктор Мосли бродит в растерянном состоянии в течение двадцати минут, прежде чем потерять сознание. На видео ведущий на мгновение останавливается у стены, опираясь на нее одной рукой, а затем теряет равновесие и исчезает из виду. Очевидно, температура воздуха, которая в день смерти Мосли достигала 40 градусов, стала для него роковой.

Напомним, что телевизионный врач был многолетним ведущим популярных программ на BBC. Его простые и доступные советы по здоровью в серии Radio 4 Just One Thing привлекли 25 миллионов слушателей по всему миру.

Мосли был также известным автором книг о диетах, пропагандировавших голодание и снижение калорий. А его сериал "Изменяем ли мы планету Земля" отмечен премией EMMY.

OBOZ.UA писал, о том, что тело британского телеведущего нашли на греческом острове.

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