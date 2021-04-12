Умерла актриса, известная по роли в фильме "Бриллиантовая рука"

На 98-м году жизни не стало советской киноактрисы Серафимы Холиной, которая сыграла роль ведущей показа мод в "Бриллиантовой руке". Ее нашла мертвой дочь Людмила Голубицкая в квартире на проспекте Вернадского. Причина смерти не уточняется.

В прошлом году Людмила рассказывала, что здоровье ее матери сильно ухудшилось: она практически потеряла зрение и почти не выходила на улицу. Об этом пишет Mash (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Серафима Васильевна Холина родилась 29 августа 1923 года. В 1942 году она устроилась работать токарем на Московский завод имени Владимира Ильича. В 1949 окончила ВГИК.

Холина больше всего запомнилась зрителям в роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука", ведь именно ее героине принадлежит ставшая крылатой фразой цитата "Брюки превращаются в элегантные шорты".

Также знаменитость была театральной актрисой и актрисой озвучки, она дублировала персонажей более чем 30 фильмов. Голосом Холиной на отечественных экранах говорили итальянские кинозвезды София Лорен (в "Браке по-итальянски"), Моника Витти и другие.

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