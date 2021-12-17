Умерла актриса "Иронии судьбы, или С легким паром" Елена Наумкина

Катерина Малай
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Умерла актриса 'Иронии судьбы, или С легким паром' Елена Наумкина

Умерла известная советская актриса театра, кино и телевидения Елена Наумкина. Она больше всего запомнилась зрителям благодаря роли в новогоднем фильме "Ирония судьбы, или С легким паром".

Легендарная артистка ушла из жизни в возрасте 73 лет. Пока причина ее смерти остается неизвестной. Об этом сообщается на сайте "Кино-театр.ру" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В "Иронии судьбы" Наумкина сыграла буфетчицу в аэропорту и не была упомянута в титрах. Также она снималась в картинах "Дом у кольцевой дороги", "Возвращение Будулая" и других. Кроме того, актриса играла в театре.

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Елена Наумкина скончалась

Елена родилась 24 мая 1948 года. После окончания Высшего театрального училища имени Щукина в 1971 году была принята в труппу Московского художественного театра.

Она прожила 73 года

Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1969 году, когда она сыграла главную роль в картине Динары Асановой – "Рудольфио".

Актриса дебютировала в фильме "Рудольфио"
Елена снималась в фильмах и играла в театре

Самым известным проектом артистки стал культовый фильм "Ироная судьбы, или С легким паром", однако зрители также помнят ее персонажа в кинокартине "Сумка инкассатора".

Самым известным проектом артистки стала "Ирония судьбы"

Фанатов очень расстроила новость о смерти талантливой актрисы, поэтому они высказались в комментариях.

Фанатов огорчила новость о смерти актрисы
Фанаты помнят ее персонажа в кинокартине "Сумка инкассатора"

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