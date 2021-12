Сестра Бенедикта Камбербэтча умерла от рака после 7 лет борьбы. Подробности

Старшая сводная сестра популярного британского актера Бенедикта Камбербэтча – Трейси Пикок – умерла в результате онкологического заболевания. Женщине было 62 года.

Звезда детективного сериала "Шерлок" признался, что он опустошен. Свою сестру, у которой было ласковое прозвище "Треки", он назвал блестящей, передает Daily Mail.

Издание отметило, что общественности не было известно о том, что Пикок борется с раком. Британка, как сообщил Камбербэтч, узнала о своей болезни семь лет назад.

"Она не имела ничего общего с этим миром. Она была совершенно другой. Она была прекрасным художником, но в конце концов ей пришлось много времени заниматься реставрированием холстов, рам и столярных изделий", – рассказал актер.

Он добавил, что его сестра "держала руку на пульсе", изготавливала рождественские и праздничные открытки для фестивалей. "Она была очень одаренной", – сказал знаменитость.

Пикок родилась от первого брака матери Камбербэтча – Ванды Вентам – с Джеймсом Табернаклом.

Когда Ванда вышла замуж за отца актера – Тимоти Карлтона – Трейси была подростком и осталась жить с матерью.

Она часто присматривала за своим младшим братом. Камбербэтч вспоминал, как сестра однажды забыла его на заснеженной крыше. Туда Трейси отправила маленького Бенедикта, когда он баловался, – чтобы мальчик "остыл" и успокоился. "Это было забавно", – сказал актер.

У Трейси остались муж и 34-летняя дочь Эмили.

Коротко о знаменитости:

Бенедикт Камбербэтч – 45-летний британский актер театра и кино. Лауреат премии Лоренса Оливье (2012), "Эмми" (2014) и "BAFTA TV" (2019), трехкратный номинант на "Золотой глобус", номинант на премию "Оскар".

