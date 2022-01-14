Умерла актриса Анастасия Вознесенская – вдова Андрея Мягкова

В Москве умерла Народная артистка России и вдова актера Андрея Мягкова – Анастасия Вознесенская. Сердце звезды кино и театра перестало быться на 79 году жизни.

Об этом сообщили на сайте Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Они также добавили, что информация о причинах смерти и дате похорон сообщат позже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской", – сказано в тексте.

Анастасия родилась 27 июля 1943 г. в Москве, где училась в школе-студии МХАТ. В 1965 году стала участницей театральной труппы "Современник", а уже через год попробовала себя в большом кинематографе.

Видео дня

Как актриса кино Вознесенская дебютировала в 1966 году. Ее первой ролью на экране стала короткометражка "Первая любовь", однако она не принесла звезде признания.

Широкую известность она получила благодаря главной женской роли в популярном фильме "Майор Вихрь".

При жизни российская звезда приняла участие в таких известных фильмах как "Вы мне писали...", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Пароль не нужен", "Три сестры" и другие.

В 1963 году Анастасия вышла замуж за своего сокурсника Андрея Мягкова, с которым они прожили до смерти признанного актера 18 февраля 2021 года.

"Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе", – говорится в сообщении.

Поклонники знаменитости уже начали выражать свои соболезнования семье артистки и вспоминать, какой она была. "Получается, через год после мужа. Прощайте, актриса! Спасибо за творчество", "Светлая Память Актрисе и Человеку Анастасии Вознесенской", – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Анастасии и звезда таких фильмов как "Ирония судьбы" и "Служебный роман" умер от сердечной недостаточности. Артиста на полу без сознания нашла жена.