Умерла актриса Анастасия Вознесенская – вдова Андрея Мягкова

Катерина Малай
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Умерла актриса Анастасия Вознесенская – вдова Андрея Мягкова

В Москве умерла Народная артистка России и вдова актера Андрея Мягкова – Анастасия Вознесенская. Сердце звезды кино и театра перестало быться на 79 году жизни.

Об этом сообщили на сайте Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Они также добавили, что информация о причинах смерти и дате похорон сообщат позже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской", – сказано в тексте.

Анастасия родилась 27 июля 1943 г. в Москве, где училась в школе-студии МХАТ. В 1965 году стала участницей театральной труппы "Современник", а уже через год попробовала себя в большом кинематографе.

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Как актриса кино Вознесенская дебютировала в 1966 году. Ее первой ролью на экране стала короткометражка "Первая любовь", однако она не принесла звезде признания.

Ее первой ролью на экране стала короткометражка "Первая любовь"

Широкую известность она получила благодаря главной женской роли в популярном фильме "Майор Вихрь".

Широкую популярность Анастасии принесла главная женская роль в фильме "Майор Вихрь"

При жизни российская звезда приняла участие в таких известных фильмах как "Вы мне писали...", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Пароль не нужен", "Три сестры" и другие.

Анастасия сыграла в кинокартине "Гараж"
При жизни актриса снялась во многих успешных фильмах
Успех Вознесенской принесла также роль в фильме "Вы мне писали..."

В 1963 году Анастасия вышла замуж за своего сокурсника Андрея Мягкова, с которым они прожили до смерти признанного актера 18 февраля 2021 года.

"Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе", – говорится в сообщении.

Анастасия всю жизнь прожила с Андреем Мягковым

Поклонники знаменитости уже начали выражать свои соболезнования семье артистки и вспоминать, какой она была. "Получается, через год после мужа. Прощайте, актриса! Спасибо за творчество", "Светлая Память Актрисе и Человеку Анастасии Вознесенской", – написали они.

Поклонники выразили соболезнование

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Анастасии и звезда таких фильмов как "Ирония судьбы" и "Служебный роман" умер от сердечной недостаточности. Артиста на полу без сознания нашла жена.