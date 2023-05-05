Умерла 23-летняя финалистка конкурса 'Мисс Вселенная': что стало причиной. Фото

Австралийская модель и финалистка конкурса "Мисс Вселенная-2022" Сиенна Вейр скончалась 4 мая 2023 года в возрасте 23 лет. Несколько недель врачи искусственно поддерживали жизнь девушки, но красавица отказалась бороться. Она недавно закончила Сиднейский университет, получив диплом психолога и в ближайшее время планировала переехать жить в Лондон к семье.

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Новость сообщило издание Newsau. Близкие не раскрывают подробности трагедии, но вполне вероятно, что это произошло в результате несчастного случая во время занятий верховой ездой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Однажды в интервью журналу Gold Coast Magazine Сиенна рассказала о своей любви к верховой езде: "Моя семья не совсем понимает, откуда взялась эта страсть, но я занимаюсь верховой ездой с 3 лет и не могу представить свою жизнь без этого. Я езжу в пригород Сиднея 2-3 раза в неделю, чтобы тренироваться. Я также беру участие в соревнованиях в Новом Южном Уэльсе".

Первым на смерть Вейр отреагировал ее бойфренд. Он написал в социальной сети: "Мы любили любовью, которая была больше, чем любовь". Друзья модели до сих пор не могут поверить в случившееся и утверждают, что она была самой светлой девочкой, которую когда-либо знали. "Сегодня небеса получили красивейшего ангела. Я буду скучать по всему, что связано с тобой", "Ты была одной из самых добрых душ в мире, ты осветила этот мир", – читаем комментарии в Instagram Cиенны.

Фотограф Крис Дуайер, который сотрудничал с девушкой, напомнил, что она была одной из финалисток австралийского конкурса "Мисс Вселенная-2022" и ей немного не хватила до победы.

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