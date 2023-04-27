После пластической операции скончалась 34-летняя двойник Ким Кардашьян. Фото

Американская модель OnlyFans и двойник всемирно известной светской львицы Ким Кардашьян Кристина Эштен Гуркани скончалась в возрасте 34 лет от обширного инфаркта. Это произошло после очередной пластической операции женщины.

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Модели не стало 20 апреля. Она скончалась в больнице. Об этом сообщили ее родственники, которые создали специальную страницу GoFundMe для сбора пожертвований на похороны Гуркани.

"С глубокой скорбью и безмерно тяжелым, разбитым сердцем мы должны разделить самую сокрушительную, прискорбную и неожиданную кончину нашей прекрасной, любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", – написала семья покойной.

Родственники женщины рассказали, что в день смерти им позвонили из больницы в 4 утра с сообщением, что состоянии Кристины стремительно ухудшается. Вскоре врачи констатировали остановку сердца.

Перед смертью двойник Кардашьян перенесла несколько пластических операций. Среди них: увеличение груди и ягодиц, удаление ребер, а также ряд дополнительных процедур, включая уколы ботокса, филлеры и прочее. Все это обошлось ей в 14 тысяч долларов.

"Ее внезапная и трагическая смерть сейчас расследуется как убийство, связанное с медицинской процедурой", – добавили родственники модели.

Пока неизвестно, какую именно операцию делала девушка накануне смерти.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о женщине из Калифорнии, которая потратила 72 тысячи долларов на пластические операции, чтобы быть похожей на Мерилин Монро. Впрочем, по мнению большинства интернет-пользователей, достичь желаемого результата американке так и не удалось. Все подробности – в нашем материале.

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