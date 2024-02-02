Умер звездный актер "Рокки" и "Хищника": ему было 76 лет

Американский актер Карл Уэзерс, которому было 76 лет, умер 1 февраля во сне. Наибольшую популярность ему принесла роль боксера Аполло Крида в первых четырех фильмах "Рокки".

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Трагедию подтвердила семья звезды, передает Deadline. "Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года… Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь", – говорится в заявлении родных актера. Они отметили вклад Уэзерса в кино, телевидение, искусство и спорт, за что он "получил признание во всем мире и среди поколений". Семья назвала Уэзерса "любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом".

Знаменитость родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане (Луизиана, США). Еще во время учебы играл в американский футбол, занимался также гимнастикой, дзюдо, боксом и борьбой. Уэзерс получил театральное образование, ушел из футбола в 1974 году и начал актерскую карьеру.

Начинал с работы статистом, потом получил эпизодические роли в фильмах "Бактаун", "Пятница Фостер", "Старски и Хатч", сериалах "Хорошие времена", "Барнаби Джонс"и некоторых других.

За свою 50-летнюю кинокарьеру снялся более чем в 75 фильмах и телешоу.

Уэзерс появился в девяти эпизодах сериала Disney+ "Мандалорец", сыграв Грифа Каргу, главу Гильдии охотников за головами. Он был номинирован на премию "Эмми" 2021 года в категории "лучший приглашенный актер" за эту роль.

Также играл в "Рокки", "Хищнике", "Счастливчике Гилморе", "Боевике Джексоне" и других. Озвучил бойца Карла в мультфильме "История игрушек 4".

Во время съемок трюка с падением для фильма "Счастливчик Гилмор" он получил серьезную травму, которая привела к проблемам со здоровьем.

"Я узнал об этом лишь несколько лет спустя, но я сломал два позвонка, и остеофиты (наросты из костной ткани. – Ред.) выросли и соединились, произошло своего рода самосплавление в очень плохом месте... Три или четыре года там я испытывал просто мучительную боль", – рассказал он GQ в интервью 2020 года.

Как писал OBOZ.UA:

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