Умер звезда сериалов "Очень странные дела" и "Династия", который боролся с неизлечимой болезнью
В возрасте 77 лет ушел в засветы американский актер Марк Уизерс, который учавстовал в культовых сериалах "Очень странные дела" и "Династия". Сердце знаменитости остановилось из-за неизлечимой болезни, с которой он боролся в течение длительного времени, рака поджелудочной железы.
Как пишет издание Daily Mail, смерть звезды подтвердила его дочь Джесси. Женщина отметила, что ее отца не стало еще 22 ноября, однако рассказать о потере она решилась только сейчас.
"Он противостоял своей болезни с той же силой и достоинством, с которыми подходил к своему творчеству. Он оставил в наследство много тепла, юмора и преданности, а также обладал непревзойденной способностью делать каждую роль незабываемой. Коллеги, друзья и почитатели с теплотой будут вспоминать талант и преданность Марка индустрии", – отметила наследница актера.
Появляться на мировых экранах Марк Уизерс начал в 1970-х годах. Сперва проекты с участием звезды не были слишком популярны, однако его прорыв в индустрии произошел в 1981-ом. Тогда актер воплотился в роль Теда Динарда в мыльной опере "Династия". После этого американца начали приглашать в другие проекты, среди которых "Дураки из Хаззарда", "Ремингтон Стил", "Супруги Гард" и многие другие. Хотя Уизерс отыгрывал второстепенных персонажей, его актерские навыки пришлись по душе аудитории. В 1987 году он появился в телевизионной драме "Дни нашей жизни", после чего надолго исчез с экранов.
В 2001-м творческий путь Марка Уизерса возобновился, поэтому его пригласили присоединиться к созданию ситкома "Фрейзер", а впоследствии и ленты "Криминалисты: мыслить как преступник". Одним из последних и громких проектов актера стал научно-фантастический сериал "Очень странные дела". В первом сезоне ленты он воплотился в роль коронера Гарри, проводившего обзоры тел.
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