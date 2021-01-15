Умер звезда "Санта-Барбары" Питер Марк Ричман

Карина Бондаренко Люди 11:34, 15.01.2021 Обновлено: 11:50, 15.01.2021

В пятницу, 15 января, в США умер звезда телесериала "Санта-Барбара" Питер Марк Ричман.

Мужчина сыграл в известной мыльной опере роль Си Си Кэпвела. Американскому актеру было 93 года, сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, Ричман скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Смерть наступила по естественным причинам.

Кроме Санта-Барбары, актер снялся в фильмах "Черная орхидея" и "Голый пистолет 2 ½: Запах страха". Также Ричман снимался в сериалах "Беверли-Хиллз 90210", "Звёздный путь" и "Династия".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сериалу "Санта-Барбара" исполнилось 36 лет. мы сравнили, как изменились актеры за это время.

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