Помер зірка "Санта-Барбари" Пітер Марк Річман

Карина Бондаренко Люди 11:34, 15.01.2021 Оновлено: 11:50, 15.01.2021

У п'ятницю, 15 січня, в США помер зірка телесеріалу "Санта-Барбара" Пітер Марк Річман.

Чоловік зіграв у відомій мильній опері роль Сі Сі Кепвела. Американському актору було 93 роки, повідомляє The Hollywood Reporter.

За інформацією видання, Річман помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Смерть настала з природних причин.

Крім Санта-Барбари, актор знявся у фільмах "Чорна орхідея" і "Голий пістолет 2 ½: Запах страху". Також Річман знімався в серіалах "Беверлі-Хіллз 90210", "Зоряний шлях" і "Династія".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, серіалу "Санта-Барбара" виповнилося 36 років. ми порівняли, як змінилися актори за цей час.

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