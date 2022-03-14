Умер звезда Marvel Уильям Херт

В возрасте 71 года, 13 марта, скончался оскароносный актер, звезда фильмов студии Marvel Уильям Херт. Известно, что с 2018 года он страдал раком предстательной железы, который впоследствии распространился на кости.

Трагическую новость сообщил сын знаменитости, пишет Deadline. Уильям Херт не дожил ровно неделю до своих 72 лет, которые семья должна была отпраздновать 20 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам члена семьи, актер умер во сне, не страдая из-за боли. С ним в этот момент были самые близкие люди.

"С большой печалью семья Хертов оплакивает смерть Уильяма Херта – любимого отца и оскароносного актера, 13 марта 2022 года, за неделю до его 72-летия. Он умер мирно, среди семьи, по естественным причинам. Сейчас семья просит конфиденциальности", – говорится в сообщении.

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Херт дебютировал в кино в 1980 году. После того, как молодой актер-красавец снялся в "Жаре тела" (1981), его стали называть новым секс-символом. Однако наибольшую популярность Херт снискал, сыграв заключенного-гея в драме "Поцелуй женщины-паука" (1985), за которую он получил премии "Оскар" и BAFTA, а также приз Каннского кинофестиваля как лучший актер.

Впоследствии его еще несколько раз номинировали на Оскар за фильмы "Дети Малого бога" (1986), "Теленовости" (1987) и "Оправданная жестокость" (2005).

В 21 веке новую волну популярности Херту принесли съемки в серии фильмов Marvel. Там он исполнял роль Таддеуса Росса в кинокартинах "Невероятный Халк", "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал" и "Черная вдова".

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 73 лет скончался британский актер Стюарт Беван. Он больше всего просылался по роли профессора биологии Джонса в десятом сезоне культового сериала "Доктор Кто".

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