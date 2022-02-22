Умер звезда сериала 'Доктора Кто' Стюарт Беван

В возрасте 93 лет скончался британский атор и сценарист Стюарт Беван, наиболее прославившийся по роли профессора биологии Джонса в десятом сезоне культового сериала "Доктор Кто". У звезды остались две дочери – Корал и Вэнди и бывшая жена Кэти Мэннинг.

Именно она и сообщила миру трагическую новость, пишет The Sun. Причина смерти актера пока не уточняется (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Самый красивый мужчина, поэт, актер, сценарист, муж и отец отправился в последний путь. Я любила его в течение многих лет на экране и вне его, а наша замечательная дружба продолжалась до конца", – говорится в сообщении.

Стюарт Беван родился 10 марта 1948 в Лондоне. В юности он устроился работать в магазин одежды, где случайная встреча с офицером навсегда изменила жизнь будущей звезды.

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Незнакомец пригласил подростка в местную театральную школу, откуда и началась карьера англичанина. Он начал участвовать в небольших спектаклях и медленно заводить знакомства среди актеров.

За спиной у Бевана остались роли в таких фильмах и сериалах, как "Хромофобия", "Шпионская история", "Дом смертного греха", "Доктор Кто" и других. Последней работой знаменитости стало участие в кинокартине "Книга скаутов для мальчиков" 2009 года.

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