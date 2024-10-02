Умер звезда 'Крепкого орешка 2' Джон Эймос

Звезда культового боевика "Крепкий орешек 2", американский актер Джон Эймос умер в возрасте 84 лет в Лос-Анджелесе. Знаменитость ушел в засветы 21 августа, однако его родные сообщили об этом только сейчас.

Видео дня

Как отмечает издание People, трагическое известие подтвердил сын артиста, Келли Кристофер Амос. По словам отпрыска звезды, его отец умер естественной смертью.

"С глубокой грустью сообщаю вам, что мой папа отошел в вечность. Он был самым хорошим человеком с золотым сердцем. Его любили во всем мире. Многие поклонники считают его своим телевизионным отцом. Он прожил хорошую жизнь. Его наследие продолжит жить в его выдающихся работах на телевидении и в кино", – поделился мужчина.

Келли Кристофер добавил, что Джон Эймос всегда был фанатом своего дела. Почти всю свою жизнь знаменитость посвятил актерству, и сделал неоценимый вклад в индустрию кино.

Прорыв знаменитости произошел в 1969 году. Тогда он стал одним из первых афроамериканцев, написавших часть сценария для комедийной телевизионной программы Лесли Аггамс.

Джон Эймос уверенно заявил о себе как актере в 1988-м, сыграв владельца ресторана быстрого питания в ленте "Поездка в Америку". В следующем году он воплотился в роль жестокого тюремного телохранителя в фильме Сильвестра Сталлоне "Тюряга".

Одной из самых известных кинокартин с участием знаменитости стал боевик "Крепкий орешек 2", где звезда отыграл офицера спецназа.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер звезда "Крестного отца" и "Клана Сопрано" Джон Эпри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!