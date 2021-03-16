Умер звезда фильма 'Чужой' Яфет Котто

В понедельник, 15 марта, скончался известный американский актер Яфет Котто. Ему был 81 год.

Причина смерти пока не называется. О трагедии сообщила супруга знаменитости Тесси Синахон на странице в Facebook.

По словам женщины, они были в браке 24 года. В планах у актера было выпустить книгу, построить религиозную организацию и дать множество интервью. Но, к сожалению, его жизнь оборвалась.

"Ты сыграл злодея в некоторых из своих фильмов, но для меня ты настоящий герой и для многих людей тоже. Хороший человек, хороший отец, хороший муж и достойный человек, очень редко такого можно найти", – написала жена знаменитости.

Отметим, что Яфет Котто в 1973 году стал главным злодеем (роль мистера Бига) в восьмом фильме о Джеймсе Бонде – "Живи и дай умереть". В 1979 году появился в фантастическом фильме "Чужой".

В телесериале "Убойный отдел" Котто сыграл лейтенанта Эла Джиарделло (Джи), начальника отдела. Также актер снимался в фильмах "Звездная палата", "Бегущий человек", "Кукловоды" и другие.

Котто был трижды женат. Последний раз он женился в 1998 году и жил с возлюбленной в Балтиморе. Всего у него пятеро детей.

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