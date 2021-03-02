Умер легенда регги и близкий друг Боба Марли

Не стало 73-летнего регги-музыканта Банни Уэйлера. Причина его смерти пока не установлена.

Однако сообщается, что состояние здоровья знаменитости ухудшилось после второго инсульта, который он пережил в прошлом году. Банни был близким другом популярного музыканта Боба Марли, пишет Jamaicaobserver.

Банни Уэйлер (настоящее имя – Невилл О'Райли Ливингстон) был ямайским певцом, автором песен и перкуссионистом. Кроме того, исполнитель был одним из первых участников регги-группы The Wailers вместе с Бобом Марли и Питером Тошем.

В 1970-х музыкант покинул коллектив, чтобы начать сольную карьеру. Он трижды получал премию "Грэмми" за лучший альбом в стиле регги.

Такие известные музыкальные издания, как Billboard и Rolling Stone называют Уэйлера легендой регги.

С Бобом Марли он познакомился в деревне Девять миль в округе Сент-Энн, когда был еще маленьким ребенком. Мальчики довольно быстро нашли общий язык. Они оба были из неполных семей: Ливингстон воспитывался отцом, Марли – матерью.

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