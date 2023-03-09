Умер знаменитый израильский актер Хаим Тополь, прославившийся благодаря фильму ''Скрипач на крыше''

В возрасте 87 лет скончался известный израильский и американский актер, сценарист и продюсер Хаим Тополь. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме "Скрипач на крыше" (1971), а также одна из главных ролей в фильме о Джеймсе Бонде "Только для твоих глаз" (1981).

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Тополь был двукратным лауреатом премии "Золотой глобус", первым и единственным израильским актером, когда-либо номинированным на "Оскар", номинантом на "Тони", а также одним из основателей легендарного Театра Хайфы. О его смерти пишет Variety.

Известно, что кинематографист и театрал умер в четверг, 8 марта, в Тель-Авиве после борьбы с болезнью Альцгеймера.

Кончину выдающегося соотечественника подтвердил президент Израиля Исаак Герцог, назвав Тополя "одаренным актером, покорившим многие сцены на Родине и за границей, наполнившим своим присутствием экраны кинотеатров и особенно глубоко вошедшим в наши сердца".

В 1969 году театральные критики усыпали Тополя исключительно положительными отзывами за исполнение роли Тевье-молочника в спектакле по мюзиклу "Скрипач на крыше", премьера которого состоялась в Театре Ее Величества. Большой успех привлек внимание режиссера Нормана Джуисона, который решил экранизировать постановку. Фильм вышел в широкий прокат в 1971 году, а роль Тевье-молочника снова сыграл Хаим Тополь, за что стал обладателем своего второго "Золотого глобуса" и был номинирован на премию "Оскар". А сама кинолента получила три премии "Оскар": экранизация, лучший звук и лучшая музыка, а также "Золотой глобус" как лучший фильм.

После этого карьера Тополя пошла в гору. Актер сыграл не в одном успешном проекте.

Последним его полнометражным кинопроектом стал фильм 1998 года "Оставленный багаж" режиссера Йеруна Краббе.

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