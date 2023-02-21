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Умер популярный украинский рокер Любомир Футорский, основавший группу "Мертвий півень"

Катерина Малай
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Умер популярный украинский рокер Любомир Футорский, основавший группу 'Мертвий півень'

Накануне, 20 февраля, умер выдающийся украинский музыкант Любомир Футорский, который был основателем и вокалистом рок-группы "Мертвий півень". Ему было 50 лет. Причину смерти пока не сообщили.

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Смерть артиста в Facebook подтвердил его коллега – фронтмен группы "Плач Єремії" Тарас Чубай. "Шок и грусть", – написал он (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Умер популярный украинский рокер Любомир Футорский, основавший группу ''Мертвий півень''

Любомир Футорский был известен среди украинских музыкантов не только своими песнями, но и острым ощущением справедливости. Он не молчал, когда видел проблемы в обществе, и часто поднимал скандальные темы в своем блоге.

Рокер был сыном диссидента Дария Футорского и многодетным отцом. Он гордился своими детьми и часто публиковал фотографии с ними.

Умер популярный украинский рокер Любомир Футорский, основавший группу ''Мертвий півень''
Умер популярный украинский рокер Любомир Футорский, основавший группу ''Мертвий півень''

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 во Львове. Он учился на физическом факультете Львовского государственного университета имени Ивана Франко, а также изучал международное право. В студенческие годы музыкант с друзьями и основал группу "Мертвий Півень".

Умер популярный украинский рокер Любомир Футорский, основавший группу ''Мертвий півень''

Рокеры приобрели немалую популярность в Украине и за рубежом, но в 2011 году группа фактически прекратила творческую деятельность.

Лидер группы "Бетон" Андрей Жолоб написал: "Вечно дебатирующий, конфликтный, но вместе с тем такой упрямый "Man from Dzyga", "тот грубый из Мертвого Петуха", "Любко, который всегда против". Лети свободно, вечная память".

В комментариях Жолоб также рассказал, что здоровье Футорского "дало сбой", но оставил полную информацию на усмотрение родных.

Умер популярный украинский рокер Любомир Футорский, основавший группу ''Мертвий півень''

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