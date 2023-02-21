Умер популярный украинский рокер Любомир Футорский, основавший группу ''Мертвий півень''

Накануне, 20 февраля, умер выдающийся украинский музыкант Любомир Футорский, который был основателем и вокалистом рок-группы "Мертвий півень". Ему было 50 лет. Причину смерти пока не сообщили.

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Смерть артиста в Facebook подтвердил его коллега – фронтмен группы "Плач Єремії" Тарас Чубай. "Шок и грусть", – написал он (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Любомир Футорский был известен среди украинских музыкантов не только своими песнями, но и острым ощущением справедливости. Он не молчал, когда видел проблемы в обществе, и часто поднимал скандальные темы в своем блоге.

Рокер был сыном диссидента Дария Футорского и многодетным отцом. Он гордился своими детьми и часто публиковал фотографии с ними.

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 во Львове. Он учился на физическом факультете Львовского государственного университета имени Ивана Франко, а также изучал международное право. В студенческие годы музыкант с друзьями и основал группу "Мертвий Півень".

Рокеры приобрели немалую популярность в Украине и за рубежом, но в 2011 году группа фактически прекратила творческую деятельность.

Лидер группы "Бетон" Андрей Жолоб написал: "Вечно дебатирующий, конфликтный, но вместе с тем такой упрямый "Man from Dzyga", "тот грубый из Мертвого Петуха", "Любко, который всегда против". Лети свободно, вечная память".

В комментариях Жолоб также рассказал, что здоровье Футорского "дало сбой", но оставил полную информацию на усмотрение родных.

Ранее OBOZREVATEL писал, что умерла известная американская актриса и модель Ракель Уэлч, которую в 1970-х годах называли секс-символом и "самой желанной женщиной в мире".

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