Помер вокаліст панк-рок-гурту Senseless Things Марк Кедс

У віці 50 років помер вокаліст англомовного панк-рок-гурту Senseless Things Марк Кедс. Причина смерті поки невідома.

Зазначається, що знаменитість помер у своєму будинку. Про трагедію повідомив на особистій сторінці в Facebook гітарист колективу Бен Хардінг. Він також додав, що Марк довгий час боровся з наркозалежністю.

"Як ми зрозуміли, він помер у себе вдома. На цей час причина смерті невідома. Не секрет, що Марк зі змінним успіхом боровся з наркозалежністю і довгий час вів вельми хаотичне життя, що відобразилося на його здоров'ї... Ми запам'ятаємо його як друга, брата і талановиту людину, яку ми втратили", – написав Хардінг.

Senseless Things була сформована у 1986 році в Лондоні. Колектив випустив чотири студійні альбоми й розпався у 1995-му.

Після цього Кедс виступав у складі гуртів Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine і Deadcuts.

Він також взяв участь в написанні композиції Can not Stand Me Now гурту The Libertines, яка стала міжнародним хітом.

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