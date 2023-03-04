Умер на работе: не стало известного украинского продюсера Владислава Ляшенко. Фото

3 марта 2023 года стало известно, что в Киеве, около 15:00 внезапно умер арт-директор известного киевского клуба Bel Etage Music Hall, соучредитель лейбла "Другая Музыка" и продюсер Владислав Ляшенко. Мужчине было 54 года. В этот день ничего не предвещало беды, но во время встречи с клиентом ему стало плохо. Спустя несколько минут сердце знаменитости остановилось.

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Печальным известием поделился директор агентства Concert_ua Дмитрий Феликсов на своей странице в Facebook. По его словам, за 50 минут до кончины продюсера он общался с ним, решая рабочие вопросы, а Владислав даже и не жаловался на здоровье (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне смс. Влада больше нет. Просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом", – оповестил Феликсов. А под постом один из пользователей сети написал, что в последнее время Ляшенко много переживал и сталкивался с огромным количеством хейта в его сторону.

Причина внезапной смерти до сих пор неизвестна. Для родственников, коллег и друзей эта новость стала настоящим ударом.

На официальной страницу в Instagram Concert_ua написали: "Не стало нашего коллеги и друга. Влад Ляшенко – известный промоутер, продюсер и автор многих проектов, соучредитель лейбла "ДругаяМузыка", арт-директор концертной площадки Bingo, клуба Monterey, директор Bel Etage Music Hall, в котором он успешно провел 3 сезона, несмотря на Covid и войну. Влад ушел из жизни внезапно, прямо во время экскурсии арендатора по Bel Etage".

Владислав Ляшенко родом из Кривого Рога. 4 февраля он отпраздновал свое 54-летие. Мужчина был соучредителем лейбла "Другая Музыка", который основал в 2006 году вместе с режиссером Виктором Придуваловым. Лейбл сыграл ключевую роль для становления украинской альтернативной сцены в 2000-х.

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