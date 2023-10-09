Умер украинский актер-коллаборант Михаил Голубович: за месяц до смерти он получил новое звание от Путина

9 октября стало известно о смерти известного украинского актера, который предал Украину, Михаила Голубовича. Он прославился благодаря культовым кинолентам "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Козаки идут" и другим.

Уроженец Черкасской области в 2014 году жил в Луганске, где возглавлял Луганский академический украинский музыкально драматический театр. После того, как регион захватила Россия, Голубович продолжил работать на благо оккупационным "властям" и прославлять страну-агрессора. О смерти народного артиста Украинской ССР сообщили местные СМИ.

Актеру-коллаборанту было 79 лет. О причинах его смерти не пишут.

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Последние годы жизни "украинец" посвятил тому, что выступал перед оккупантами и поддерживал так называемую "ЛНР", продолжая возглавлять театр. А ведь ранее он часто играл козаков, был лицом отечественного кинематографа.

В свое время в интервью "Украине молодой" Голубович признавался, что они с актером Иваном Миколайчуком разоряли российский царизм в Петергофе, пили водку на кровати в спальне Екатерины ІІ и пытались справить там нужду.

Первые звоночки о пророссийской позиции знаменитости прозвенели, когда он начал яро поддерживать Виктора Януковича и "Партию Регионов". Уже в декабре 2015 года "глава" квазиреспублики присвоил Голубовичу звание "Народный артист Луганской Народной Республики", а вскоре – звание "Почетный гражданин города Луганска".

Свою последнюю награду, а на самом деле позорное клеймо предателя, актер получил в августе 2023 года от российского президента-диктатора Владимира Путина. Кремлевский вождь присвоил коллаборанту звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

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