Умер солист группы Crazy Town и автор хита Butterfly: тело 49-летнего Сета Бинзера нашли в его доме

Основатель и солист рок-группы Crazy Town Сет Бинзер, более известный по псевдониму Шифти Шеллшок, умер 24 июня на 49 году жизни. Автор хита Butterfly не дожил 2 месяца до своего юбилея. Его тело обнаружили в собственном доме в Лос-Анджелесе, США.

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Детали смерти правоохранительные органы не сообщают. На сайте по поиску личного медицинского дела заявлено, что инцидентом занимается следователь Лианна Дарабедян. У артиста осталось три сына.

Хотя причина смерти неизвестна, но раньше Бинзер продавал и употреблял наркотики несколько лет. На то время он пытался бороться с зависимостью. В феврале 2012 года его арестовали правоохранители за хранение кокаина, а впоследствии осудили на срок до трех лет условного заключения.

Постоянное употребление наркотических средств чередовались с попытками побороть зависимость. Иногда певцу это даже удавалось, но продолжалось такое "освобождение" недолго.

В музыкальной индустрии Сет Бинзер прославился в начале 2000-х с группой Crazy Town благодаря хиту Butterfly. Тогда песня занимала первое место в музыкальных чартах по всему миру и даже в Billboard Hot 100 – хит-парад лучших песен в США. Сейчас на Spotify трек имеет более 420 млн прослушиваний, что значительно превышает результаты всех остальных доработок группы.

Crazy Town подобно истории Бинзера с наркозависимостью то распадался, то снова объединялся. В 2002 году его участники перестали выпускать новые песни, но уже через 5 лет группа снова переформировалась и даже выпустила в 2015 году третий музыкальный альбом The Brimstone Sluggers, но тот не получил значительного успеха.

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