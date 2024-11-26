Умер самый старый человек в мире Джон Тиннисвуд: сколько лет ему было

В понедельник, 25 ноября, отошел в вечность самый старый мужчина в мире Джон Тинисвуд. Сердце британца, пережившего две мировые войны, остановилось в возрасте 112 лет.

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Печальное известие сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса. Он умер в доме престарелых, находящемся в Саутпорте (Англия).

"Его последний день был наполнен музыкой и любовью. Джон всегда любил благодарить. Поэтому от его имени благодарим всех, кто заботился о нем на протяжении многих лет, в том числе его смотрителей, врачей, медсестер, эрготерапевта и других сотрудников заведения", – отметили родственники рекордсмена.

Джон Тинисвуд до последнего дня следил за новостями и самостоятельно распоряжался финансами, что поддерживало его мозговую активность. Рекордсмен никогда не соблюдал специальные диеты, а причиной своего долголетия называл "обычную удачу".

По словам семьи британца, он был очень умным, решительным, храбрым и спокойным человеком. Мужчина легко мог найти общий язык с окружающими.

"Джон переехал в дом престарелых незадолго до своего 100-летия, и его доброта и энтузиазм к жизни были вдохновением для персонала заведения и его сожителей", – добавили родственники.

Джон Тинисвуд родился 26 августа 1912 года в городе Ливерпуль. Там рекордсмен вырос и встретил свою любимую девушку Блодвен, на которой женился в 1942-м. Супруги построили крепкую семью, и впоследствии у них родилась дочь Сьюзен.

В годы Второй мировой войны рекордсмен служил в Корпусе заработной платы Королевской армии. Там он отвечал за управление финансами, организацию поставок продовольствия и поиск солдат, оказавшихся в затруднительном положении. После войны Тинисвуд в течение длительного времени работал бухгалтером.

Когда британцу исполнилось 100 лет, он стал получать поздравительные открытки от королевы Елизаветы II на каждый день рождения. Такая традиция продолжалась, пока Ее Высочество не отошло в вечность.

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