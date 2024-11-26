УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Умер самый старый человек в мире Джон Тиннисвуд: сколько лет ему было

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
2,7 т.
Умер самый старый человек в мире Джон Тиннисвуд: сколько лет ему было

В понедельник, 25 ноября, отошел в вечность самый старый мужчина в мире Джон Тинисвуд. Сердце британца, пережившего две мировые войны, остановилось в возрасте 112 лет.

Видео дня

Печальное известие сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса. Он умер в доме престарелых, находящемся в Саутпорте (Англия).

Умер самый старый человек в мире Джон Тиннисвуд: сколько лет ему было

"Его последний день был наполнен музыкой и любовью. Джон всегда любил благодарить. Поэтому от его имени благодарим всех, кто заботился о нем на протяжении многих лет, в том числе его смотрителей, врачей, медсестер, эрготерапевта и других сотрудников заведения", – отметили родственники рекордсмена.

Джон Тинисвуд до последнего дня следил за новостями и самостоятельно распоряжался финансами, что поддерживало его мозговую активность. Рекордсмен никогда не соблюдал специальные диеты, а причиной своего долголетия называл "обычную удачу".

По словам семьи британца, он был очень умным, решительным, храбрым и спокойным человеком. Мужчина легко мог найти общий язык с окружающими.

"Джон переехал в дом престарелых незадолго до своего 100-летия, и его доброта и энтузиазм к жизни были вдохновением для персонала заведения и его сожителей", – добавили родственники.

Умер самый старый человек в мире Джон Тиннисвуд: сколько лет ему было

Джон Тинисвуд родился 26 августа 1912 года в городе Ливерпуль. Там рекордсмен вырос и встретил свою любимую девушку Блодвен, на которой женился в 1942-м. Супруги построили крепкую семью, и впоследствии у них родилась дочь Сьюзен.

В годы Второй мировой войны рекордсмен служил в Корпусе заработной платы Королевской армии. Там он отвечал за управление финансами, организацию поставок продовольствия и поиск солдат, оказавшихся в затруднительном положении. После войны Тинисвуд в течение длительного времени работал бухгалтером.

Умер самый старый человек в мире Джон Тиннисвуд: сколько лет ему было

Когда британцу исполнилось 100 лет, он стал получать поздравительные открытки от королевы Елизаветы II на каждый день рождения. Такая традиция продолжалась, пока Ее Высочество не отошло в вечность.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что самая высокая и самая низкая женщины в мире впервые встретились и выяснили, что у них много общего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!