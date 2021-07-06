Умер режиссер "Супермена" Ричард Доннер
В возрасте 91 года скончался американский режиссер Ричард Доннер. Он снял знаменитые картины "Супермен" и "Смертельное оружие".
Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщает издание Variety.Что известно о Ричарде Доннере
Американский кинорежиссер, а также продюсер фильмов Donners' Company, которой владеют он и его жена, продюсер Лорен Шулер Доннер.
Стал известен, сняв фильмы "Предзнаменование" и "Смертельное оружие", а наибольшей популярности добился как создатель первого современного фильма о супергерое "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли. Этот фильм оказал значительное влияние на кинофантастику и фильмы о супергероях.
В 1976 году Ричард Доннер снял фильм "Омен". За ним в 1978 году следовал хит – "Супермен". В 1987 году режиссер снял первый фильм из серии "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном. В 1989 – "Смертельное оружие 2", в 2003 – фантастический фильм "В ловушке времени" по роману Майкла Крайтона.
На 2008 год Ричард Доннер анонсировал фильм "Сэм и Джордж" с Мелом Гибсоном в главной роли. В 2020 году режиссер выступил с заявлением, что снимет пятую, финальную часть франшизы "Смертельное оружие".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, умер известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стал коронавирус.