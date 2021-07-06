Умер режиссер 'Супермена' Ричард Доннер

В 1976 году Ричард Доннер снял фильм "Омен". За ним в 1978 году следовал хит – "Супермен". В 1987 году режиссер снял первый фильм из серии "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном. В 1989 – "Смертельное оружие 2", в 2003 – фантастический фильм "В ловушке времени" по роману Майкла Крайтона.