Умер режиссер "Супермена" Ричард Доннер

София Ковнир
София Ковнир
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Умер режиссер 'Супермена' Ричард Доннер

В возрасте 91 года скончался американский режиссер Ричард Доннер. Он снял знаменитые картины "Супермен" и "Смертельное оружие".

Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщает издание Variety.

Что известно о Ричарде Доннере

  • Американский кинорежиссер, а также продюсер фильмов Donners' Company, которой владеют он и его жена, продюсер Лорен Шулер Доннер.

  • Стал известен, сняв фильмы "Предзнаменование" и "Смертельное оружие", а наибольшей популярности добился как создатель первого современного фильма о супергерое "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли. Этот фильм оказал значительное влияние на кинофантастику и фильмы о супергероях.

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Как выглядел Ричард Доннер

  • В 1976 году Ричард Доннер снял фильм "Омен". За ним в 1978 году следовал хит – "Супермен". В 1987 году режиссер снял первый фильм из серии "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном. В 1989 – "Смертельное оружие 2", в 2003 – фантастический фильм "В ловушке времени" по роману Майкла Крайтона.

Известный режиссер Ричард Доннер

  • На 2008 год Ричард Доннер анонсировал фильм "Сэм и Джордж" с Мелом Гибсоном в главной роли. В 2020 году режиссер выступил с заявлением, что снимет пятую, финальную часть франшизы "Смертельное оружие".

Ричард Доннер с супругой

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, умер известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стал коронавирус.

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