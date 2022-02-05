Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Виктор Бутурлин

Анна Яковлева
Люди
2 минуты
112
Умер режиссер сериала 'Улицы разбитых фонарей' Виктор Бутурлин

Известный советский и российский кинорежиссер, сценарист и художник Виктор Бутурлин скончался в субботу, 5 февраля. Его не стало на 75 году жизни.

Причина смерти не установлена, а о месте и времени прощания будет объявлено позже, пишут российские СМИ. Подробнее о том, что известно о знаменитости, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что Виктор Бутурлин известен множеством работ, но больше всего его знаю, как режиссер знаменитых криминальных сериалов 1990-х "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Также он снимал кинокартины "Алька" 2006-го, "Время любить" 2002-го, "Садовник" 1987-го, и другие.

Видео дня
Режиссера Виктора Бутурлина не стало в 75 лет.
Кадры из телесериалов ''Улицы разбитых фонарей'' и ''Убойная сила''.

К слову, Виктор окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, факультет режиссуры. Он было удостоен множеством наград и премий, среди которых "Главный приз кинофестиваля в Страсбурге" (1972), "ВКФ" (1985), "Профессиональная премия имени Григория Козинцева от киностудии "Ленфильм" (1987), "Серебряный Витязь" на "Золотом витязе" (1992), премия ТЭФИ" за лучший телевизионный художественный фильм (2004).

Виктор Бутурлин в разном возрасте.

Его последняя режиссерская работа датирована 2018 годом.

Виктор Бутурлин.

Что касается его личной жизни, то Виктор проживал в Санкт-Петербурге вместе со своей супругой, с которой воспитывал три дочери.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что из жизни ушли актеры сериала "Улицы разбитых фонарей": Андрей Погребинский, Кира Крейлис-Петрова, Александр Жданов и Светлана Обидина. Также мы писали о том, что звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид умер 1 февраля 2022 года, в возрасте 90 лет.

смертьзвездылюдишоу-бизнес