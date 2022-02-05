Умер режиссер сериала 'Улицы разбитых фонарей' Виктор Бутурлин

Известный советский и российский кинорежиссер, сценарист и художник Виктор Бутурлин скончался в субботу, 5 февраля. Его не стало на 75 году жизни.

Причина смерти не установлена, а о месте и времени прощания будет объявлено позже, пишут российские СМИ. Подробнее о том, что известно о знаменитости, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что Виктор Бутурлин известен множеством работ, но больше всего его знаю, как режиссер знаменитых криминальных сериалов 1990-х "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Также он снимал кинокартины "Алька" 2006-го, "Время любить" 2002-го, "Садовник" 1987-го, и другие.

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К слову, Виктор окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, факультет режиссуры. Он было удостоен множеством наград и премий, среди которых "Главный приз кинофестиваля в Страсбурге" (1972), "ВКФ" (1985), "Профессиональная премия имени Григория Козинцева от киностудии "Ленфильм" (1987), "Серебряный Витязь" на "Золотом витязе" (1992), премия ТЭФИ" за лучший телевизионный художественный фильм (2004).

Его последняя режиссерская работа датирована 2018 годом.

Что касается его личной жизни, то Виктор проживал в Санкт-Петербурге вместе со своей супругой, с которой воспитывал три дочери.

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