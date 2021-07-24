Умер один из основателей 'Ласкового мая' и 'Руки вверх'

В России умер музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин. Он работал с группами "Ласковый май" и "Мираж", а также "Руки вверх".

О гибели мужчины на своей странице в Instagram рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Он не уточнил причину смерти, однако отметил, что Мускатин боролся с болезнью.

Погибшему было 59 лет.

"Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Алексея", – сказано в сообщении.

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По словам Разина, Мускатина будут помнить, как создателя группы "Ласковый май".

"Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа "Ласковый май". Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Леша, мы будем всегда тебя помнить. Группа "Ласковый май", "Дискотека "Союз" и все твои друзья-артисты скорбят", – написал Разин.

Помимо "Ласкового мая" Мускатин был одним из создателей таких российских музыкальных коллективов, как "Мираж", "Кар-Мэн", "Руки Вверх", "Револьверс" и "Диамант". Также он организовывал концерты "Машины времени" и "Аквариума", и был директором Сергея Чумакова, Сергея Челобанова и Ирины Салтыковой.

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