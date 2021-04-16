Умер музыкант, основатель рок-группы Poco

В 75 лет умер американский гитарист, вокалист, автор песен, а также один из основателей кантри-рок-группы Poco Расти Янг. У него случился сердечный приступ.

Трагическую новость подтвердил пресс-секретарь знаменитости Майк Фарли, пишет издание Mirror. Артист скончался в собственном доме в Дэвисвилле, штат Миссури (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я только что получил известие о том, что мой друг Расти Янг скончался… Мое сердце опечалено. Он был моим близким человеком, который помог мне создать новое музыкальное звучание в стиле "кантри-рок", – написал один соучредителей Fellow Poco.

Расти Янг прославился благодаря тому, что умел извлекать из музыкальных инструментов настоящий живой звук. В том числе, он был одним из первых артистов, которые начали использовать стальную педальную гитару в рок-н-ролле.

Кроме того, лидер группы Poco написал самый большой хит коллектива под названием " Crazy Love " – он был назван лучшей современной песней для молодежи в 1979 году.

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