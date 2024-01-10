Умер музыкант культовой рок-группы Scorpions: ему был 61 год
9 января умер барабанщик культовой немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак. Он выступал в составе группы 20 лет – с 1996-го по 2016-й – и внес немалый вклад в развитие мировой рок-музыки.
Коттаку был всего 61 год. Причины его смерти пока не раскрывают. Об этом пишет TMZ.
Трагическое известие подтвердила дочь музыканта Тоби. Она сообщила, что отец ушел в засветы во вторник утром, 9 января, в Луисвилле, штат Кентукки, США.
Свой музыкальный путь Коттак начал в составе группы Kingdom Come. В 1996-м попал в Scorpions. За 20 лет сотрудничества с легендарной группой был вовлечен в создание шести ее музыкальных альбомов.
В 2016-м барабанщику пришлось покинуть коллектив. Известно, что это связано с его алкогольной зависимостью и трудностями, возникшими на этой почве.
Музыкант также был гитаристом и вокалистом собственной рок-группы под названием Kottak.
Как писал OBOZ.UA, 9 января ушел в засветы известный украинский певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Белоножко. Сердце народного артиста Украины перестало биться на 71-м году жизни.
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