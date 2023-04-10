Умер музыкант культовой группы АВВА Лассе Велландер. Фото

Стало известно, что из жизни ушел Лассе Велландер – гитарист культовой шведской группы ABBA. Он работал с коллективом с 1974 года и был автором многих знаковых хитов, исполняемых квартетом. Кроме того, музыкант принимал участие в создании альбома Voyage, который вышел в 2021 году после сорокалетней паузы и стал последним для группы.

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Велландер умер в возрасте 70-ти лет. Причиной стал рак, с которым музыкант боролся последнее время. Об этом пишет DailyMail.

Гитарист умер в окружении близких 7 апреля.

"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Лассе недавно заболел раком, который быстро распространялся, и утром в Страстную пятницу он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе", – прокомментировали утрату родственники музыканта.

Как известно, Велландер принял участие в записи 24-х песен из всех восьми альбомов АВВА. Он не раз выходил со звездным квартетом на сцену, когда принимал участие в их аншлаговых гастролях в 70-х и 80-х годах.

Первые хиты, над которыми гитарист работал с группой, были Intermezzo No.1 и Crazy World.

После распада группы в 1982 году Велландер сотрудничал и с другими шведскими артистами. Кроме того, в 2008 году он записывал саундтреки к фильму Mamma Mia!

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