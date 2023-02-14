Умер младший брат Шэрон Стоун, который полтора года назад похоронил своего 11-месячного сына

В семье всемирно известной голливудской актрисы Шэрон Стоун произошло горе – скончался родной брат знаменитости Патрик Стоун. Ему было 57 лет.

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Новость сообщили журналисты TMZ со ссылкой на представителя коронера, расследовавшего причины смерти мужчины. Вероятно, младший брат 64-летней звезды "Основного инстинкта" скончался от внезапного сердечного приступа.

Находился ли Патрик Стоун под наблюдением врачей и была ли ему оказана медицинская помощь, не уточняется.

Незадолго до кончины брата, Стоун также сообщала о смерти своего маленького племянника – 11-месячного Ривера. Он был сыном Патрика и его супруги Таши, которая 12 февраля осталась совершенно одна.

Она прокомментировала кончину любимого: "У меня такое чувство, что мое сердце вырвали из груди. Патрик ушел, чтобы быть с нашим милым Ривером… Я не знаю, что еще сказать, он был моим миром".

Отметим, малыш умер в конце августа 2021-го. У него отказали все внутренние органы. Его звездная тетя публиковала снимок из реанимации, на котором ребенок лежит с медицинскими трубками и датчиками.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Шэрон Стоун сообщила, что врачи обнаружили у нее большую фиброзную опухоль. Изначально медики поставили 64-летней звезде неправильный диагноз и назначили неверное лечение, в результате которого артистка начала ощущать еще большие боли.

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