Отказали все органы: у Шэрон Стоун умер 11-месячный племянник

В понедельник, 30 августа, скончался 11-месячный племянник американской актрисы Шэрон Стоун по имени Ривер. Накануне у мальчика отказали все органы.

63-летняя знаменитость опубликовала памятное видео на личной странице в Instagram. "Ривер Уильям Стоун, 8 сентября 2020 года — 30 августа 2021 года", — подписала она пост (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как мальчик улыбается на камеру, а на фоне играет песня Эрика Клептона "Tears In Heaven", которую он сочинил после смерти своего сына совместно с Уиллом Дженнингсом.

Видео дня

Также Стоун публиковала снимок из реанимации, на котором ребенок лежит с медицинскими трубками и датчиками.

В комментариях под постом подписчики актрисы выразили свою скорбь и слова поддержки.

"Я сижу в слезах. Мне очень жаль. Какой красивый мальчик", "Это разбило мне сердце. Я сейчас разрушен", "Мне очень жаль", "Мне так жаль, молимся за вас", "Я не верю. У меня нет слов. Примите мои соболезнования", "Мои глубочайшие соболезнования вашей семье", – пишут люди.

Напомним, что в 2014 году от передозировки тяжелых наркотиков скончался еще один племянник Шэрон Стоун – 22-летний Колин Стоун.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун заявила, что ей угрожают потерей работы из-за того, что она призывает вакцинироваться от коронавируса всех участников съемочного процесса.