Умер миллиардер и потомок пророка Магомета Карим Ага-хан, который был другом Елизаветы II. Фото

В возрасте 88 лет умер миллиардер, филантроп и 49-й имам мусульман-исмаилитов Карим Ага-хан. Он мирно ушел из жизни в Лиссабоне, Португалия, в окружении своей семьи.

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Об этом сообщила его благотворительная организация Aga Khan Development Network, передает BBC. Он был другом не только короля Чарльза III, но и его матери, покойной королевы Елизаветы II.

По словам источника, Чарльз III глубоко расстроен потерей друга и поддерживает связь с семьей покойного. Карим Ага-хан родился в Швейцарии, имел британское гражданство и проживал во Франции.

В течение жизни он занимался благотворительностью и бизнесом. Его фонды финансировали сотни больниц, образовательных и культурных проектов, преимущественно в развивающихся странах. В то же время, он вел роскошный образ жизни, имея частный остров на Багамах, яхту и собственный самолет.

В 1957 году Карим Ага-хан возглавил исмаилитское общество в 20-летнем возрасте, унаследовав титул имама от своего деда. В частности, его родословная тянется еще от пророка Магомета.

Исмаилиты – одно из самых больших шиитских течений в исламе, возникшее в VIII веке. Ее представители признают своим духовным лидером имама, титул которого передается по наследству. 49-м имамом исмаилитов был Карим Ага-хан IV.

По оценкам Forbes, в 2008 году его состояние составляло 1 миллиард долларов. Он инвестировал в многочисленные бизнесы, в частности в конный спорт, и стал одним из самых успешных владельцев и заводчиков скаковых лошадей в Великобритании, Франции и Ирландии. Его известнейший конь, Шергар, выиграл Дерби в Эпсоме в 1981 году, но был похищен в 1983-м и его так и не нашли.

Помимо конного спорта Ага-хан активно занимался культурными и образовательными инициативами. Он основал благотворительный Фонд Ага-хана, университет в Карачи, а также поддерживал Программу Ага-хана по исламской архитектуре в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал Карима Ага-хана "человеком видения, веры и щедрости", а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил его как "символ мира, толерантности и сострадания".

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