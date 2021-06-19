Умер известный украинский блогер Горький Лук

В субботу, 19 июня, умер известный украинский блогер Святослав Носов (Волков), известный как Горький Лук. В сети обсуждают трагическое известие.

Об этом написал в Facebook бывший народный депутат, его друг Борислав Береза. Предварительно известно, что причиной смерти стал отказ почек.

"Сегодня какой-то ужасно трагический день. Только что стало известно, что с нами больше нет Святослава Носова, который известен большинству как Горький Лук. Ты ушел в лучший из миров, друг", – написал Береза.

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В сети уже начали реагировать на плачевную весть друзья, знакомые и ученики мужчины.

В сети активно начали обсуждать причину смерти блогера. По словам Даны Яровой, которая сообщила о том, что он сам выбрал такой путь, блогер умер в больнице. Однако до конца не понятно при каких именно обстоятельствах.

Добавим, что Горький Лук был фронтовым парамедиком. С 2014 года он начал вести свой сатирический блог, писал книги.

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