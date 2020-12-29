Умер известный французский модельер Пьер Карден

София Ковнир Люди 14:03, 29.12.2020 Обновлено: 15:10, 29.12.2020

Во вторник, 29 декабря, в возрасте 98 лет скончался известный французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден.

Известно, что кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа. Причину пока не называют. Об этом сообщает издание AFP.

Умер Пьер Карден
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Что известно о Пьере Кардене

  • Французский модельер родился в Италии. Он - хозяин ресторана Maxim’s и одноименной торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции.

  • Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс, был авангардистом от моды.

  • Карден – первый кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их доступными широкому кругу потребителей.

  • Кутюрье подарил миру сапоги-чулки, колготки, водолазки, вещи из кожзаменителя, молнии и накладные круглые карманы.

  • В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА.

  • Автор одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin.

  • Одной из "муз" модельера была балерина Майя Плисецкая.

  • Партнером Кардена в жизни и бизнесе на протяжении более чем 40 лет был Андре Оливер.

На 98 году жизни скончался французский модельер Пьер Карден
MODDA.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 67 лет скончался российский исполнитель, солист ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко.

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