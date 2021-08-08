Умер известный американский комик Тревор Мур

В США скончался популярный американский комик и актер Тревор Мур. Он погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

О смерти Тревора Мура сообщила его супруга Айми Карлсон, пишет Deadline. По данным зарубежного издания, комик скончался вечером 6 августа в результате несчастного случая, подробности которого не разглашают.

"Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и все же для нас он был просто центром всего нашего мира. Мы не знаем, как будем жить без него, но мы благодарны за воспоминания, которые остались с нами навсегда. Это трагическая и внезапная потеря, и мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время скорби", – сообщила супруга актера.

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Что известно о Треворе Мур:

Тревор Мур в возрасте 12 лет впервые опубликовал сборник карикатур под названием "Обрывки".

Он стал известным в Америке благодаря созданию комедийного сериала "Прогулка с розыгрышами".

Мур также сыграл в комедийных сериалах "Городские приматы", "Лучшая охрана", и в фильме "Мисс Март".

Также комик был продюсером и ведущим "Шоу Тревора Мура" на Comedy Central.

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