Умер голливудский актер Джордж Сигал

В возрасте 87 лет умер голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал. Причиной смерти стали осложнения, которые появились после шунтирования.

О трагичной новости сообщило издание Mywabashvalley. Его супруга Соня сделала заявление, сказав, что для всей семьи смерть Джорджа является тяжелым ударом.

"Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после операции шунтирования. Вся наша семья опустошена…", – заявила женщина.

Будущий актер родился в 1934 году в нью-йоркском предместье Грейт-Нек (Лонг-Айленд) в семье Фанни Бланш Слободкиной и Джорджа Сигала-старшего. После колледжа Сигал постпил в Колумбийский университет, который окончил в 1955 году.

Дебют в роли актера случился в 1961 году, когда знаменитость подписал контракт с кинокомпанией "Columbia Pictures".

Настоящая узнаваемость и любовь зрителей пришли к Сигалу после съемок в трагикомедии Стэнли Крамера "Корабль дураков" в 1965. Спустя год Джордж был номинирован на премию "Оскар" за роль в драме "Кто боится Вирджиниии Вулф?". Далее последовали успешные роли в картинах "Меморандум Квиллера", "Ремагенский мост", "Филин и кошечка", "Любить", "Краденый камень" и "Забавные приключения Дика и Джейн". А вот за отлично сыгранную роль в романтической комедии "С шиком" актер был удостоен премии "Золотой глобус" в 1973 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер звезда фильма "Чужой" Яфет Котто. Причина смерти не называется. О трагедии сообщила супруга знаменитости Тесси Синахон на странице в социальных сетях.