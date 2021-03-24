Помер голлівудський актор Джордж Сігал

У віці 87 років помер голлівудський актор, дворазовий лауреат премії "Золотий глобус" Джордж Сігал. Причиною смерті стали ускладнення, які з'явилися після шунтування.

Про трагічну новину повідомило видання Mywabashvalley. Його дружина Соня зробила заяву, сказавши, що для всієї родини смерть Джорджа є важким ударом.

"Сьогодні вранці Джордж Сігал помер через ускладнення після операції шунтування. Вся наша сім'я спустошена..." – заявила жінка.

Майбутній актор народився в 1934 році в нью-йоркському передмісті Грейт-Нек (Лонг-Айленд) у сім'ї Фанні Бланш Слободкіної і Джорджа Сігала-старшого. Після коледжу Сігал вступив у Колумбійський університет, який закінчив 1955 року.

Дебют у ролі актора стався в 1961 році, коли знаменитість підписав контракт із кінокомпанією "Columbia Pictures".

Справжня впізнаваність і любов глядачів прийшли до Сігала після зйомок у трагікомедії Стенлі Крамера "Корабель дурнів" у 1965. Через рік Джордж був номінований на премію "Оскар" за роль у драмі "Хто боїться Вірджинії Вульф?". Далі були успішні ролі в картинах "Меморандум Квіллера", "Ремагенський міст", "Філін та кішечка", "Любити", "Крадений камінь" і "Кумедні пригоди Діка і Джейн". А ось за відмінно зіграну роль у романтичній комедії "З шиком" актор був удостоєний премії "Золотий глобус" 1973 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер зірка фільму "Чужий" Яфет Котто. Причина смерті не називається. Про трагедію повідомила дружина знаменитості Тессі Сінахон на сторінці в соціальних мережах.