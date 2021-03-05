Умер французский танцовщик Патрик Дюпон

В пятницу, 5 марта, в возрасте 61 года умер французский танцовщик и киноактер, солист балета парижской Оперы Патрик Дюпон.

Причина смерти не называется, однако известно, что он долго и тяжело болел. Об этом сообщило издание Agence France-Presse на странице в Twitter.

Родился в Париже 14 марта 1959 года. Его педагогом стал Макс Бозонни, в прошлом звезда Парижской Оперы. В марте 1975 года в возрасте неполных 16 лет был принят в балетную труппу, став самым молодым танцовщиком, принятым в Оперу.

В январе 2000 года Дюпон попал в автокатастрофу, которая едва не закончилась трагически. Он оказался в больнице с многочисленными травмами, но тогда танцовщику удалось восстановить здоровье и работоспособность.

Также он написал свои мемуары, которые вышли в свет под названием "Этуаль", что означает высший профессиональный статус солиста балета в балетной группе.

С 1988 года руководил Балетом Нанси. В 1990 году Пьер Берже выдвинул его на должность руководителя балета парижской Оперы – Дюпон занял этот пост вслед за Рудольфом Нуреевым.

В 2000 году издательство "Фаяр" выпустило автобиографию Дюпона под названием "Звезда".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта не стало 73-летнего регги-музыканта Банни Уэйлера. Причина его смерти пока не установлена. Известно, что состояние здоровья знаменитости ухудшилось после второго инсульта, который он пережил в прошлом году.