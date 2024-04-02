Умер еще один член команды КВН 'Одесские джентльмены'

В понедельник, 1 апреля, скончался член команды КВН "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий. 29 марта он праздновал свой день рождения. Это вторая смерть в команде за последние двое суток – 31 марта фанаты простились с капитаном "джентльменов" Святославом Пелишенко.

Как сообщают близкие юмориста, звезда ушла из жизни в родной Одессе. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной смерти. "Он невероятно гордился тем, что он одессит", – говорится в одном из сообщений.

Друзья поделились воспоминаниями о Теплицком: он называл себя "ходячим антидепрессантом", любил футбол, КВН, товарищей, родной город и его талантливых людей. По имеющимся данным, похороны пройдут 3 апреля в 15:00 на Еврейском кладбище.

Это уже вторая за последние двое суток смерть члена команды КВН "Одесские джентльмены". Накануне ушел в засветы капитан "джентльменов", сценарист, один из авторов программ "Городок" и "Голубой огонек на Шаболовке" Святослав Пелишенко. Он с 1991 года жил и работал в России. Подробности – в нашем материале.

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