Умер капитан 'Одесских джентльменов': Святослав Пелишенко с 1991 года жил и работал в России

В воскресенье, 31 марта, умер украинский сценарист, шоумен, ученый-физик Святослав Пелишенко, наиболее известный как капитан некогда популярной команды КВН "Одесские джентльмены". Юмористу был 71 год, точная причина его смерти не раскрывается.

О потере друга на личной странице в Facebook написала одесская журналистка и депутат, бывшая участница команды "Одесские джентльмены" Светлана Фабрикант. Она показала архивные и относительно свежие фото Пелишенко.

"Как много горя... От нас ушел капитан... Святослав Пелишенко... Слава... Большой ребенок... Безгранично талантливый, бесконечно мудрый, бескомпромиссно справедливый и честный, ужасно скромный и всеми нами, всей командой, очень любимый. Потому что – родной!" – начала Фабрикант.

Журналистка заверила, что Пелишенко "очень любил свою Одессу, посвятил ей книги, стихи и даже песни".

Вот только последние 33 года жизни шоумен провел в России. Именно поэтому пропагандистские СМИ сейчас, сообщая о смерти знаменитости, называют его "российским" сценаристом и юмористом.

Соцсети артиста были неактивными – он почти ничего не публиковал. Соответственно, и антивоенных сообщений или высказываний в поддержку родной Одессы на странице Пелишенко не найти.

Отметим, Святослав Пелишенко много лет играл в КВН, был капитаном команды "Одесские джентльмены". С 1991 года на телевидении руководил отделом юмористических программ. Был одним из авторов программ "Городок", "Голубой огонек на Шабаловке", "Субботний вечер", "Песня года" и других развлекательных программ. В 2007 году стал лауреатом премии "ТЭФИ" как сценарист программы "Городок".

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